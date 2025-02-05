Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ встретятся в Москве 7 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретятся в Москве в ближайшую пятницу 7 февраля, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Это произойдет в музее "Атом" на ВДНХ. После проведения консультаций запланирован пресс-подход для журналистов.

4 февраля Гросси прибыл на Украину.

30 января в МАГАТЭ сообщали, что в начале февраля планируется смена персонала агентства на Запорожской АЭС.

Лихачев ранее сообщал, что Гросси намерен посетить Россию в первой половине февраля для проведения консультаций по безопасности атомных объектов.