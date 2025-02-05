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Фармацевтическая GSK в 2024 году сократила операционную прибыль на 60%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) по итогам 2024 года зафиксировала резкое падение операционной прибыли, однако сумела увеличить выручку.

Как говорится в отчетности компании, операционная прибыль в минувшем году составила 4,02 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) по сравнению с 6,75 млрд фунтов годом ранее.

Чистая прибыль упала до 2,58 млрд с 4,93 млрд фунтов.

Выручка выросла на 3% до 31,38 млрд фунтов.

Между тем в четвертом квартале операционная прибыль подскочила на 21% до 696 млн фунтов. Выручка повысилась до 8,12 млрд фунтов с 8,05 млрд фунтов.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали квартальную выручку на уровне 7,83 млрд фунтов.

В 2024 году GSK ожидает повышения выручки на 3-5%, скорректированной операционной прибыли – на 6-8%.

Кроме того, компания объявила квартальные дивиденды в размере 16 пенсов на акцию, как и годом ранее.

Котировки акций GSK растут на 5,5% в среду. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 6,5% (до 56,3 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,9%.

GSK GlaxoSmithKline
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