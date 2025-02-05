Бомбардировщики США провели полеты над спорными районами Южно-Китайского моря

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила полеты над отмелью Скарборо в Южно-Китайском море, принадлежность которой оспаривают Китай и Филиппины, сообщило в среду агентство Associated Press.

По данным ВВС Филиппин, в операции для сопровождения американских бомбардировщиков участвовали три филиппинских истребителя.

Район Скарборо в Южно-Китайском море включает группу мелких островов, на которые претендует Китай. Эти острова под названием Панатаг находятся в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Филиппин, которые считают их своими.

По сообщению Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, в настоящее время в Южно-Китайском море оперативное дежурство также осуществляет авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.