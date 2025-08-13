Поиск

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайские военные оттеснили американский эсминец "Хиггинс" от спорного атолла Хуанъянь (английское название - Скарборо-Шол) в Южно-Китайском море, сообщает китайская газета Global Times.

В южном военном округе вооруженных сил Китая действия американцев назвали "серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая, подрывающим мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Атолл Хуанъянь (Скарборо-Шол) находится в спорных водах в Южно-Китайском море, на него претендуют Китай и Филиппины.

КНР Китай Филиппины Южно-Китайское море
