Harley-Davidson получила чистый убыток в IV квартале

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. получил чистый убыток в четвертом квартале 2024 года и прогнозирует продажи не выше уровня 2024 года в 2025 году.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $117 млн, или $0,93 на акцию, по сравнению с чистой прибылью $26 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период 2023 года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $0,66 на акцию.

Квартальная выручка Harley-Davidson понизилась на 35%, до $688 млн c $1,05 млрд годом ранее, но оказалась лучше прогноза экспертов $462 млн.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в четвертом квартале сократились на 53% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 14 тыс. единиц.

Выручка от продажи мотоциклов упала на 60%, от реализации запчастей и аксессуаров - на 10%, от продажи фирменной одежды - на 6%.

Компания прогнозирует снижение выручки в диапазоне 0-5% в 2025 году.

Котировки акций Harley-Davidson снижаются на 2,3% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 19,6% до $3,4 млрд.