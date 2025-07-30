Harley-Davidson сократил квартальную чистую прибыль в два раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. сократил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 2 раза, выручку - на 19%.

Негативное влияние на показатели компании оказывает сложная обстановка на рынке товаров не первой необходимости, а также неопределенность вокруг торговых пошлин, говорится в пресс-релизе Harley-Davidson.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $108 млн по сравнению с $218 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,88 с $1,63.

Квартальная выручка Harley-Davidson составила $1,31 млрд против $1,62 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,94 на акцию при выручке в $1,1 млрд.

Глобальные продажи мотоциклов Harley-Davidson во втором квартале упали на 28% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 35,8 тысячи. Выручка от продажи мотоциклов уменьшилась на 27%, до $778 млн.

В мае компания отозвала прогнозы на 2025 год, отметив неопределенность ситуации с пошлинами и в целом сложные макроэкономические условия. В среду она заявила, что продолжит воздерживаться от публикации прогнозов, поскольку неопределенность сохраняется.

Harley-Davidson также объявила о заключении долгосрочного стратегического партнерства с KKR и PIMCO, в рамках которого ее финансовое подразделение продаст партнерам кредитные требования на сумму свыше $5 млрд.

С начала 2025 года капитализация компании выросла на 23,8%.