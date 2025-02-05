Handelsblatt сообщила о дискуссии вокруг импорта по "СП 2" в случае мира на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Европе идут дискуссии на тему того, можно ли, в случае решения кризиса на Украине, использовать газопровод "Северный поток 2" для поставок газа из РФ или для импорта экологически чистого водорода из Финляндии, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

"По информации издания от правительственных и промышленных кругов, идут разговоры об использовании участка газопровода "Северный поток 2" для импорта экологичного водорода из Финляндии. Также обсуждают возможную транспортировку газа из России после заключения мира на Украине", - сообщает издание.

Handelsblatt напоминает, что в Берлине отрицают наличие планов относительно будущего "Северного потока 2". Но источники утверждают, что немецкое правительство не хотело бы бросить этот инфраструктурный объект на волю судьбы.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В конце января 2024 года датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.