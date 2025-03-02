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FT сообщила об участии Маттиаса Варнига в обсуждении перезапуска "Северного потока 2"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Проект "Северный поток 2" может быть перезапущен, причем при поддержке инвесторов из США, сообщает в воскресенье The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG", - пишет издание.

"Официальные представители в Вашингтоне сообщили, что ряд влиятельных лиц в администрации президента США Дональда Трампа осведомлены об инициативе подключить американских инвесторов, они рассматривают это как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - продолжает FT.

По данным собеседников газеты, представители американской стороны уже выражали заинтересованность в участии в проекте, однако никакие детали относительно возможных инвесторов не раскрываются.

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"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

В конце января 2025 года датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.

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