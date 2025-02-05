Еврокомиссия изучает сделку AMD по покупке ZT Systems за $4,9 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия изучает сделку американской Advanced Micro Devices по покупке поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта ZT Systems за $4,9 млрд, пишет The Wall Street Journal.

AMD 4 февраля направила регулятору уведомление о сделке. Теперь он до 12 марта будет решать, одобрить ее или начать углубленное расследование.

Транзакция была анонсирована в августе 2024 года.