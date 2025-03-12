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AMD разместит бонды на $1,5 млрд ради покупки ZT Systems

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) размещает облигации на $1,5 млрд, чтобы привлечь средства для оплаты сделки по покупке ZT Systems, сообщает AMD.

Компания разместит бумаги с погашением в 2026 году на $875 млн, а также бонды с погашением в 2028 году на $625 млн.

Организаторами размещения, которое пройдет 24 марта, назначены J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Wells Fargo Securities.

AMD намерена потратить средства от размещения на частичное финансирование сделки по покупке ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта. Компания объявила о его приобретении за $4,9 млрд в августе 2024 года.

Сделку одобрил совет директоров AMD. Компания рассчитывает закрыть ее в первом полугодии 2025 года.

Если сделка не будет завершена, AMD потратит средства от размещения бондов на общекорпоративные цели, отмечается в пресс-релизе.

ZT Systems, созданная в 1994 году, проектирует и производит серверы и другую инфраструктуру, в которой размещаются и соединяются чипы в гигантских центрах обработки данных, обеспечивающих работу систем искусственного интеллекта.

За последние 12 месяцев капитализация AMD снизилась на 50%.

AMD ZT Systems
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