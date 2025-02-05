Путин поставил вопрос о допкомпенсации жителям Курской области за утрату имущества

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время поручит кабинету министров проработать дополнительные компенсации жителям Курской области за утрату имущества.

"Самый чувствительный вопрос - по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вот назвали количество этих людей - 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. (рублей - ИФ). Тоже согласен с вами в том, что этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы и дополнительные решения будут приняты", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в среду.