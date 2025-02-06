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Кремль заверил, что для помощи жителям Курской области делается все возможное

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти делают все необходимое для оказания помощи жителям Курской области, которые находятся в подконтрольных украинским военным районах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, власти делают все, что можно для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - сказал он, комментируя предложение организовать гуманитарный коридор для вывоза россиян из районов Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.

"Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они не могут осуществляться в публичном режиме", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Курская область
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