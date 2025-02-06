Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки из мериноса для Гренландии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки из мериноса для использования солдатами в Гренландии, сообщает в четверг портал Yle.

"Силы обороны Дании заказали для Гренландии сотни тысяч пар носков из мериноса в Финляндии. Финны выиграли международный тендер по качеству носков", - говорится в сообщении.

Соглашение между датским министром оборонных закупок и материально-технического обеспечения DALO и финской компанией Sukkamestarit было подписано во вторник. Для компании Sukkamestarit, расположенной в Юлёярви, это самый крупный заказ в ее истории.

Стоимость четырехлетнего контракта составляет не менее 4 миллионов евро, но она может возрасти и до 10,5 миллионов евро.

Будет выпущено по меньшей мере 750 000 пар носков из шерсти мериноса. Они будут произведены в пяти различных моделях, самые толстые из которых подходят для арктических условий Гренландии.

"Вооруженные силы Дании выбрали нас как лучший, а не самый дешевый вариант. Мы получили самые высокие баллы как в полевых испытаниях, так и в лабораторных испытаниях. "Мы очень гордимся собой", - говорит генеральный директор Юсси Коскинен.

В тендере особое внимание уделялось качеству выпускаемой продукции, это являлось главным критерием выбора.

В настоящее время Sukkamestarit также участвует в тендере на поставки для Сил обороны Финляндии, который заканчивается в марте.

Дания в настоящее время озабочена высказываниями президента США Дональда Трампа о желании получить датский остров. Власти Дании с этим не согласны и заявляют о готовности отстаивать его принадлежность королевству.