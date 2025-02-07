Daily Telegraph сообщила о дискуссиях об отправке военных НАТО в Гренландию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны НАТО обсуждали возможность отправки воинского контингента в Гренландию в связи с угрозами президента США Дональда Трампа использовать силу для установления контроля над островом, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, среди стран, которые участвовали в неформальных консультациях, была Германия. Стороны обсуждали, "что будут делать военные НАТО", если Трамп реализует свои угрозы.

Ранее Трамп высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты американских национальных интересов. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

Однако опросы общественного мнения показывали, что большинство жителей Гренландии не хотело бы включения их острова в состав США. Власти Дании также резко высказались против продажи острова.