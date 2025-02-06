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Российский газ пришел в Словакию через "Турецкий поток"

Со II квартала ожидается рост поставок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский газ пришел в Словакию, которая оказалась отрезанной от прежних маршрутов газа после отказа Киева продлевать с "Газпромом" транзитный контракт, через газопроводную систему "Турецкий поток". Об этом сообщил словацкому изданию Dennik N глава словацкой газовой компании SPP Войтех Ференц.

Поставки начались с 1 февраля; с апреля они, как ожидается, удвоятся.

Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года и покупатель его не расторгает.

Издание также сообщает, что SPP создает дочернюю компанию на Украине и получает лицензию на транспортировку газа, чтобы иметь возможность транспортировать газ из России.

По оценке Ференца, транспортировка газа по новому маршруту обойдется SPP на 90 млн евро дороже, чем через Украину.

"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

Словакия Турецкий поток SPP Газпром экспорт
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