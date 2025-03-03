Загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в феврале выросла до 98%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в феврале 2025 года выросла до в среднем 98%, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В феврале 2025 года по ней было поставлено 1,552 млрд кубометров газа или 55,4 млн кубометров в сутки. В январе 2025 года общая прокачка была 1,558 млрд кубометров (50,3 млн кубометров в сутки) со средним процентом использования в 89%.

На данный момент максимальная твердая техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки. И, к примеру, 18 февраля было обеспечено 100-процентное использование этой мощности.

За газовые сутки 1 марта по магистрали было прокачано 54,6 млн кубометров.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии (здесь на территорию ЕС приходит газ "Турецкого потока") прошло 16,674 млрд кубометров газа; в 2023-м - 13,661 млрд кубометров.

С начала февраля возможности "Турецкого потока" задействованы также для поставок российского газа (через Венгрию) в Словакию, которая оказалась лишенной доступа к российскому газу из-за отказа Киева продлевать транзитный контракт с "Газпромом". В Братиславе также ждут роста поставок российского газа в страну с апреля.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд кубометров газа в год. После отказа Украины продлевать договор на транзит российского газа, он остается единственным путем доставки российских объемов в Европу.