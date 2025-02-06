Yum! Brands увеличила выручку в IV квартале лучше прогноза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. в четвертом квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались чуть выше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $423 млн, или $1,49 в расчете на акцию, по сравнению с $463 млн, или $1,62 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,61 на акцию.

Выручка компании выросла до $2,362 млрд с $2,04 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,60 на акцию при выручке в $2,356 млрд.

Сопоставимые продажи Yum! в минувшем квартале увеличились на 1% при ожидавшемся росте на 0,4%.

В том числе показатель в сети ресторанов быстрого питания KFC не изменился, в сети пиццерий Pizza Hut - снизился на 1%, в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell - увеличился на 5%.

За 2024 год компания увеличила число ресторанов в своих сетях на 4535 заведений.

Cовет директоров одобрил повышение квартальных дивидендов на 6% до 71 цента на акцию.

Котировки акций Yum! растут в ходе предварительных торгов в четверг на 2,9%. За последние три месяца капитализация компании опустилась на 4,2%, до $36,6 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 2,2%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат свыше 61 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.