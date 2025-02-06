Израильские военные задержали 25 человек на севере Западного берега реки Иордан

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Более 25 палестинцев задержаны в северных районах Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористических операций, сообщается в четверг в пресс-релизе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Солдаты обнаружили в населенных пунктах Тамун и Фараа лаборатории по производству взрывчатки, оружие и взрывные устройства, которые могли быть предназначены для использования при атаках против ЦАХАЛ.

Военные пообещали, что израильские силы безопасности продолжат контртеррористические мероприятия на Западном берегу реки Иордан.

В понедельник агентство WAFA со ссылкой на подсчеты палестинских властей сообщило, что действия израильских военных на Западном берегу реки Иордан привело к гибели 70 местных жителей в 2025 году.

ЦАХАЛ периодически проводит операции на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан, утверждая, что действует против экстремистов.