Военные Израиля останутся в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан еще год

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение года оставаться в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан, которые ранее покинули вражеские бойцы и гражданское население.

"Я проинструктировал ЦАХАЛ подготовиться к долгому пребыванию в течение предстоящего года в лагерях, что мы очистили, и не позволять жителям туда вернуться, не дать террористам возвратиться туда и закрепиться", - цитирует The Times of Israel его слова.

"На данный момент 40 тыс. палестинцев эвакуировали из лагерей в Дженине, Тулькарме и Нур-Шамсе, и они свободны от жителей. Деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в лагерях также прекращена", - продолжил Кац.

По его словам, военные зачищают районы от неприятеля, уничтожают объекты его инфраструктуры и вооружения. Он подчеркнул, что возврата к прежней ситуации не будет, а ЦАХАЛ продолжит ликвидацию вражеских объектов на территории лагерей и в других местах, помешает проиранским силам создать здесь "восточный террористический фронт".

21 января на Западном берегу реки Иордан началась масштабная операция ЦАХАЛ Iron Wall.

По данным The Times of Israel, сейчас ЦАХАЛ расширяет активность в районе Дженина, впервые с 2002 года задействовала танки на Западном берегу. В нескольких деревнях у Дженина действуют служащие 933-й пехотной бригады "Нахаль" и элитного подразделения ЦАХАЛ "Дувдеван".