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Ralph Lauren в III финквартале увеличил чистую прибыль на 7,5%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в третьем квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 28 декабря, составила $297,4 млн, или $4,66 в расчете на акцию, по сравнению с $276,6 млн, или $4,19 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль выросла до $4,82 на бумагу с $4,17.

Выручка увеличилась на 11% до $2,144 млрд с $1,934 млрд годом ранее. Показатель без изменения курсов обмена валют также поднялся на 11%.

В том числе в Северной Америке доходы повысились на 7% (до $998 млн) после сокращения по итогам предыдущих шести кварталов. Выручка от работы в Азии выросла на 14% (до $507 млн), в Европе - на 16% (до $604 млн).

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в $4,53 на бумагу при выручке в $2,014 млрд.

Ralph Lauren улучшил прогноз роста выручки без учета колебаний валютных курсов в 2025 фингоду до 6-7% с ранее ожидавшихся 3-4%. В четвертом финквартале также предполагается подъем на 6-7%.

Котировки акций Ralph Lauren взлетели на 15,7% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 30% (до $15,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил менее 2%.

Ralph Lauren
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