Ralph Lauren в I финквартале увеличил чистую прибыль на 31%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 31%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания экспертов.

Чистая прибыль по итогам прошлого квартала, завершившегося 28 июня, составила $220,4 млн, или $3,52 в расчете на акцию, по сравнению со $168,6 млн, или $2,61 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $3,77 на бумагу с $2,70.

Выручка повысилась на 14% - до $1,719 млрд (подъем без учета колебаний валютных курсов составил 11%). Сопоставимые продажи выросли на 13%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,51 на бумагу при выручке в $1,66 млрд.

Ralph Lauren вернул в минувшем квартале акционерам $300 млн за счет выплаты дивидендов и выкупа своих акций.

Компания планирует по итогам всего фингода увеличить выручку без учета изменения курсов обмена валют на 1-6%. Во втором финквартале предполагается подъем на 7-9%.

Цена акций Ralph Lauren падает на 9,2% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 9,4% (до $18,4 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,2%.

