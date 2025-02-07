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Пашинян и вице-президент США обсудили в Вашингтоне армяно-американские отношения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Вэнс обсудили армяно-американские отношения, сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Белом доме в Вашингтоне с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также региональная повестка", - отметили в правительстве.

Пашинян находится в Вашингтоне с рабочим визитом, он принял участие в пятом международном саммите религиозной свободы и "Национальном молитвенном завтраке".

Армения Никол Пашинян США Белый дом Джеймс Вэнс
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