Пашинян и вице-президент США обсудили в Вашингтоне армяно-американские отношения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Вэнс обсудили армяно-американские отношения, сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Белом доме в Вашингтоне с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также региональная повестка", - отметили в правительстве.

Пашинян находится в Вашингтоне с рабочим визитом, он принял участие в пятом международном саммите религиозной свободы и "Национальном молитвенном завтраке".