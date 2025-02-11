В Кремле будут приветствовать самостоятельные усилия Баку и Еревана по урегулированию

При этом Москва сохраняет готовность к посредничеству

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Москва готова оказывать содействие армяно-азербайджанскому урегулированию, но при этом будет приветствовать самостоятельные усилия двух конфликтующих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Ереван вряд ли согласится на посредничество Москвы в урегулировании конфликта с Баку.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия (Баку и Еревана - ИФ). Главное, чтобы регион Южный Кавказ оставался предсказуемым и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - сказал Песков.

Он напомнил, что представители официального Еревана и ранее высказывались по вопросу о посредничестве третьих стран, в том числе России, в армяно-азербайджанском урегулировании.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия полностью исключена из процесса переговоров о заключении мирного договора между Баку и Ереваном, представитель Кремля ответил: "На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что, собственно, нет необходимости в посредниках, Ереван и Баку способны сами продолжать свои переговоры до финализации этого процесса".

Симонян объяснил свою позицию тем, что "прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, и до сих пор это причиняет армянам боль".