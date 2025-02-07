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Число нефтегазовых буровых в мире в январе выросло за счет Канады

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе увеличилось, в основном за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в прошлом месяце в мире работали 1696 установок против 1660 в декабре. При этом январский уровень на 87 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в январе снизилось на семь относительно предыдущего месяца и составило 582. Между тем в Канаде их число увеличилось на 46 - до 208.

Количество установок в Латинской Америке за прошедший месяц сократилось на пять (до 132), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на двенадцать (до 206), в Африке - на одну (до 101). Между тем на Ближнем Востоке их число выросло на четырнадцать (до 346), а в Европе не изменилось (120).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд и составило 1734 по сравнению с 1812 годом ранее.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США Канада
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