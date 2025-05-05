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Число нефтегазовых буровых в мире в апреле снизилось второй месяц подряд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в апреле сократилось по итогам второго месяца подряд из-за Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в апреле в мире работали 1616 установок против 1685 в марте. При этом апрельский уровень на 110 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в апреле снизилось на шесть относительно предыдущего месяца и составило 586. В Канаде их число упало на 56 - до 138.

Количество установок в Латинской Америке за прошедший месяц уменьшилось на одну (до 130), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на восемь (до 203), на Ближнем Востоке - на четыре (до 335). Между тем в Европе их количество выросло на 5 (до 126), а в Африке не изменилось (97).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после роста три года подряд и составило 1734 по сравнению с 1812 годом ранее.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США Канада
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