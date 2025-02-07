Рост числа рабочих мест в США в январе был слабее прогноза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным агентства Bloomberg.

Количество рабочих мест в частном секторе в январе увеличилось на 111 тыс., в государственном – на 32 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+44 тыс.), в розничной торговле (+34 тыс.) и в социальной сфере (+22 тыс.), снижение - в добывающей отрасли (-8 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в январе увеличилась максимально за год - на 0,5% относительно декабря, достигнув $35,87. В годовом выражении она повысилась на 4,1%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 3,8%. В декабре они выросли на 0,3% и 4,1% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США снизилась до 34,1 часа с 34,3 часа месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Доля участия населения в рабочей силе выросла до 62,6% с 62,5%.

Минтруда в пятницу опубликовало пересмотренные данные по рынку за 2024 год. Обновленная статистика показывает, что рост числа рабочих мест в США в ноябре и декабре был в общей сложности на 100 тыс. больше, чем сообщалось ранее.

В целом по итогам 2024 года количество рабочих мест выросло на 1,99 млн, то есть, увеличивалось в среднем на 166 тыс. в месяц.