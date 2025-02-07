Поиск

Рост числа рабочих мест в США в январе был слабее прогноза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным агентства Bloomberg.

Количество рабочих мест в частном секторе в январе увеличилось на 111 тыс., в государственном – на 32 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+44 тыс.), в розничной торговле (+34 тыс.) и в социальной сфере (+22 тыс.), снижение - в добывающей отрасли (-8 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в январе увеличилась максимально за год - на 0,5% относительно декабря, достигнув $35,87. В годовом выражении она повысилась на 4,1%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 3,8%. В декабре они выросли на 0,3% и 4,1% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США снизилась до 34,1 часа с 34,3 часа месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Доля участия населения в рабочей силе выросла до 62,6% с 62,5%.

Минтруда в пятницу опубликовало пересмотренные данные по рынку за 2024 год. Обновленная статистика показывает, что рост числа рабочих мест в США в ноябре и декабре был в общей сложности на 100 тыс. больше, чем сообщалось ранее.

В целом по итогам 2024 года количество рабочих мест выросло на 1,99 млн, то есть, увеличивалось в среднем на 166 тыс. в месяц.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

В Абхазии отменили график отключений электроэнергии

Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5816 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });