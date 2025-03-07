Безработица в США неожиданно выросла до 4,1% в феврале

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 151 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,1% с январских 4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 160 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%, по данным агентства Bloomberg.

Количество рабочих мест в частном секторе в феврале увеличилось на 140 тыс., в государственном - на 11 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+52 тыс.), в финсекторе (+21 тыс.), в транспортно-складской отрасли (+18 тыс.) и в социальной сфере (+11 тыс.), снижение - в структурах федерального правительства (-10 тыс.) и в розничной торговле (-6 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале увеличилась на 0,3% относительно января, достигнув $35,93. В годовом выражении она повысилась на 4%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 4,1%. В январе они выросли на 0,4% и 3,9% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США осталась на уровне 34,1 часа, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали роста этого показателя до 34,2 часа.

Доля участия населения в рабочей силе уменьшилась до минимальных с января 2023 года 62,4% с 62,6%.