Поиск

Безработица в США неожиданно выросла до 4,1% в феврале

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 151 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,1% с январских 4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 160 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%, по данным агентства Bloomberg.

Количество рабочих мест в частном секторе в феврале увеличилось на 140 тыс., в государственном - на 11 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+52 тыс.), в финсекторе (+21 тыс.), в транспортно-складской отрасли (+18 тыс.) и в социальной сфере (+11 тыс.), снижение - в структурах федерального правительства (-10 тыс.) и в розничной торговле (-6 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале увеличилась на 0,3% относительно января, достигнув $35,93. В годовом выражении она повысилась на 4%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 4,1%. В январе они выросли на 0,4% и 3,9% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США осталась на уровне 34,1 часа, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали роста этого показателя до 34,2 часа.

Доля участия населения в рабочей силе уменьшилась до минимальных с января 2023 года 62,4% с 62,6%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международные резервы РФ в феврале увеличились на 1,9%, до $632,4 млрд

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });