Brookfield за пять лет инвестирует 20 млрд евро в ЦОД и ИИ-инфраструктуру во Франции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Brookfield Asset Management планирует инвестировать 20 млрд евро в строительство центров обработки данных и развитие ИИ-инфраструктуры во Франции в следующие пять лет.

Как говорится в сообщении Brookfield, 15 млрд евро выделено на инвестиции в дата-центры, заниматься которыми будет ее портфельная компания Data4. Остальные средства планируется направить на ИИ-инфраструктуру, включая проекты передачи и хранения данных, а также энергогенерации во Франции.

Brookfield открыла офис во Франции в декабре. Ее активы в стране составляют порядка $30 млрд, и компания планирует удвоить их в следующие пять лет, заявил глава европейского подразделения Brookfield Сикандер Рашид.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает направление ИИ-разработок приоритетным для экономики страны. На этой неделе в стране проходит ИИ-саммит.

"Инвестиции Brookfield в 20 млрд евро позволят Франции оставаться в гонке наряду с ключевыми игроками сферы ИИ", - заявил Макрон.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что эмиратский суверенный фонд планирует инвестиции в 30-50 млрд евро в развитие датацентров во Франции.