Франция заручилась инвестициями в ИИ-проекты на сумму более 100 млрд евро

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Франция заручилась инвестициями в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму более 100 млрд евро на ближайшие годы, заявил президент Эммануэль Макрон телеканалу France 2.

10 февраля в Париже стартует двухдневный ИИ-саммит, в котором примут участие политики, а также представители отрасли и научных кругов.

По словам Макрона, в общей сложности на ближайшие годы запланированы инвестиции местных и иностранных компаний на сумму 109 млрд евро.

7 февраля французская телекоммуникационная компания Iliad Group анонсировала инвестиции в размере 3 млрд евро в исследования и создание ИИ-инфраструктуры в стране. Макрон также упомянул в интервью планируемые инвестиции двух других французских компаний - Orange SA и Thales SA.

9 февраля инвесткомпания Brookfield Asset Management объявила о намерении вложить 20 млрд евро в строительство центров обработки данных и развитие ИИ-инфраструктуры во Франции в следующие пять лет. Ранее также стало известно, что эмиратский суверенный фонд планирует инвестиции в 30-50 млрд евро в развитие датацентров во Франции.