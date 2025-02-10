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Сирийский лидер заявил, что тысячи добровольцев вступают в новую армию страны

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа заявил, что в формируемые новые вооруженные силы страны записываются тысячи добровольцев.

"Я не стал вводить обязательный воинский призыв в Сирии. Вместо этого я предложил добровольный принцип комплектования, и сегодня тысячи пополняют новую сирийскую армию", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

Аш-Шараа отметил, что из прежних вооруженных сил дезертировало множество офицеров, но теперь они постепенно возвращаются на службу.

Он призвал к отмене санкций против Сирии. Он пояснил, что без экономического роста стране не удастся добиться стабильности и нейтрализовать вызовы в сфере безопасности.

"Аль-Арабийя" напоминает, что после захвата Дамаска новая сирийская администрация распустила прежние войска и службы безопасности, намерена интегрировать различные вооруженные группы в создаваемую армию.

Одновременно с этим поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" продолжает борьбу с курдским ополчением на северо-востоке Сирии. Аш-Шараа ранее отмечал, что нынешние власти Сирии ведут диалог с сирийскими курдами, рассчитывают на консенсус, однако разногласия пока сохраняются.


Сирия Ахмад аш-Шараа
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