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Сирийское ополчение курдов пока не готово сдать оружие

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Сирийские демократические силы" (СДС), ядро которых составляют курдские отряды, пока не могут передать свои вооружения сирийской администрации, заявил представитель СДС Абджар Дауд. Об этом сообщает Ynet.

"В настоящий момент для нас невозможно сдать оружие", - сказал Дауд.

В качестве причины Дауд указал на напряженную ситуацию в стране, сохраняющуюся угрозу ИГ (террористическая группировка, запрещена в России), столкновения между этноконфессиональным меньшинством друзов, отрядами бедуинов и сирийскими силами безопасности на юге Сирии.

"СДС могут войти в состав сирийской армии посредством конституционного соглашения, которое признает особый статус курдов", - уточнил Дауд.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты.

Однако, отмечали турецкие СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за расформирование возглавляемых курдами СДС.

Глава МИД Турции 22 июля Хакан Фидан заявил, что Анкара будет воспринимать любые попытки раздела Сирии в качестве угрозы собственной национальной безопасности. Фидан предостерег курдское ополчение и друзов от попыток подорвать целостность Сирии.

СДС Сирия МИД Абджар Дауд Хакан Фидан Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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