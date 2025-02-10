Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый способ варки яиц, поведение многотысячной толпы с точки зрения физики и подтверждение неканцерогенности мобильной связи

Ежегодный фестиваль Сан-Фермин в Испании Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Парк – оазис прохлады в жарком городе. Усредненный охлаждающий эффект парков оказался равен 1,47 градуса, но летом в парках с большим количеством деревьев он достигает 3,5 градуса. В северном полушарии эффективность охлаждения вдвое выше, чем в южном. Наиболее эффективные с точки зрения охлаждения – парки Европы и Северной Америки. Однако общая тенденция указала на то, что лучше всего температуру воздуха снижают парки в тропических и экваториальных областях без выраженного зимнего сезона. По наблюдениям ученых, если в парке много асфальтированных поверхностей, то он может оказаться жарче прилегающих городских территорий.

- Группа ученых из Италии предложила рецепт вареных яиц, который одновременно делает белок твердым, а текстуру желтка кремовой – для этого нужно каждые две минуты менять температуру готовки с 30 до 100 градусов и готовить блюдо в течение 32 минут. По мнению ученых, яйца, приготовленные периодическим методом, не только оказались вкуснее – они имели более приятную текстуру и внешний вид с четким блеском белка, но и сохранили в процессе гораздо большее количество полезных веществ, таких как лизин и триптофан, чем сваренные вкрутую, всмятку или су-вид (от фр. sous-vide, "под вакуумом"). Триптофан не синтезируется в человеке естественным образом, однако попадая в организм вместе с пищей работает как прекурсор при выработке серотонина.

- Около 3,81 млрд лет назад мощные выбросы породы при образовании кратера Шрёдингер после падения крупного астероида около южного полюса Луны привели к образованию долин из цепочек вторичных кратеров протяженностью в сотни километров. На это потребовалось около 10 минут. Кратер Шрёдингер расположен на обратной стороне Луны, на краю обширного ударного бассейна Южный полюс – Эйткен, приблизительно в 300 км от полюса. Как отмечают авторы исследования, распределение и структура выбросов кратера Шрёдингер представляют интерес в плане отбора образцов грунта для работы миссий, планируемых в рамках программы "Артемида".

- Ученые из девяти стран выполнили масштабный систематический обзор и не выявили возможного влияния мобильных телефонов, ретрансляторов и профессионального контакта с радиочастотами на риск развития разнообразных злокачественных новообразований. Это вторая часть систематического обзора исследований, выполненного в рамках программы ВОЗ. В анализ включены 26 публикаций с участниками из 10 стран с 1988 по 2019 год.

- В чем заключается причина тряски толпы? Группа ученых проанализировала видео с фестиваля Сан-Фермин и заметила, что при критических значениях плотности людей на квадратный метр в многотысячной толпе возникают асимметричные осцилляции с периодом примерно 18 секунд. На основе своих наблюдений и базовых законов механики ученые построили модель поведения плотной толпы, а также предложили способ, который поможет избежать давки и травмоопасных ситуаций.

- Исследователи наконец обнаружили череп древней птицы Vegavis iaai, которая жила в Антарктиде в конце мелового периода, 69,2-68,4 млн лет назад. Она относилась к отряду гусеобразных, то есть приходилась родственницей современным гусям и уткам. Вегавис обладал длинным тонким клювом и, ныряя, охотился на рыбу, поэтому образом жизни эта древняя птица скорее напоминала гагар или поганок. Результаты исследования подтверждают, что некоторые современные группы пернатых появились еще до массового вымирания на рубеже мела и палеогена.

- Расстройства настроения, тревожность и злоупотребление психоактивными веществами – самые распространенные проблемы с психикой, но эффективное их лечение получают меньше семи из ста людей, которым оно показано. К такому выводу пришли ученые из пяти стран вместе с коллаборацией Всемирного психического здоровья. Основными барьерами на пути к получению адекватной помощи оказались недостаточные осознание необходимости в лечении и инициативность в обращении за ним, которым сопутствовали погрешности в диагностике и подборе терапии.

- В декабре прошлого года Google представил квантовый процессор Willow. Действительно ли этот новый процессор заметно двигает вперед квантовые технологии – подробности в этом материале.