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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Физиологические механизмы почесывания, заменители соли со сниженным содержанием натрия и квантовый аналог двигателя Стирлинга на ионном кубите

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физик разработал модель, имитирующую разгадывание кроссворда человеком, и доказал ее неуниверсальность, а также нашел сходство с направленной перколяцией (лавинообразным процессом просачивания вещества, энергии или информации через среду). Ученый из Ольденбургского университета рассмотрел разгадывание кроссвордов с учетом того, что каждое новое разгаданное слово увеличивает частоту появления новых слов в сетке, и представил два варианта перколяционной картины для решения головоломки. Результаты показали зависимость критической точки перколяции от доли запрещенных клеток: чем меньше было последних, тем больше оказалась средняя длина слова в кроссворде и выше вероятность того, что процесс решения окажется лавинным, то есть перколяционным.

- Американские исследователи провели эксперименты на мышах и выяснили, что почесывание при зуде по специфическому механизму активирует тучные клетки (мастоциты) и запускает воспалительную реакцию. Она может предохранять кожу от поверхностной инфекции золотистым стафилококком, но при этом усугубляет течение аллергии.

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- Что нужно сделать, чтобы понять, как формируются планеты? Физики из Германии и Швеции нашли ответ: достаточно взять камеру, наполненную полумиллиметровыми базальтовыми шариками, встряхнуть и отправить в суборбитальный полет. Эксперимент длился около шести минут. Хотя авторы работы и подчеркнули, что детальное влияние параметров на формирование кластеров пока не до конца известно, они выделили общие тенденции. Более мелкие составляющие должны формировать более прочные кластеры благодаря заряду, а структуры размерами порядка сантиметра достаточно трудно разрушить при изученных условиях эксперимента.

- Физики заставили ионный кубит работать по циклу Стирлинга (термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс машины Стирлинга, запатентованной в 1816 году) и во время эксперимента заметили влияние когерентности на эффективность системы. Разработка поможет в подробном изучении квантовой термодинамики, считают авторы. Когерентность – важнейший ресурс современной физики микромира. Под когерентностью в узком смысле понимается свойство квантовых систем сохранять суперпозиционный характер ее состояний, который не свойственен ей в отсутствие возмущений. Наличие когерентности зачастую сильно меняет привычные процессы внутри атомов и молекул. Наиболее многообещающее использование когерентности – это квантовые вычисления.

- Инженеры из Гонконгского университета разработали квадрокоптер с гибким хоботом, способным проникать в ограниченные пространства. Тесты показали, что манипулятор способен поднимать объекты массой до 1,2 кг. Хобот имеет длину 63 см и радиус 25 мм. Манипулятор управляется системой тросов, он может изгибаться и отклоняться во всех направлениях.

- ВОЗ выпустила новое руководство по снижению потребления натрия. Оно рекомендует всем небеременным взрослым без болезней почек использовать заменители соли со сниженным содержанием натрия – они содержат определенную долю хлорида калия.

- В этом материале N+1 разбирался, насколько события "Ревизора" далеки от реальности, как экономическая теория помогает иначе взглянуть на комедию Гоголя и что общего у Хлестакова с американскими банкирами

- На прошлой неделе наступил год Деревянной Змеи. Как и все остальные, эта змея – безногая. В этом тексте можно узнать, куда делись ноги.

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