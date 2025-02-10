Объем золота в ETF в январе вырос на 34,5 т
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за январь 2025 года прибавили $3 млрд, что соответствует 34,5 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Драйвером были европейские фонды, тогда как в Северной Америке наблюдался отток.
На конец января стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $294,2 млрд за счет притока золота в ETF второй месяц подряд и роста цен. Это соответствует 3 тыс. 253,3 тонны драгметалла.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Январь, $ млн
|Январь, т
|Северная Америка
|-499,4
|-5,9
|Европа
|3 415,8
|39,0
|Азия
|57,1
|0,3
|другие регионы
|66,3
|1,0
|Итого
|3 039,7
|34,5