Поиск

Объем золота в ETF в январе вырос на 34,5 т

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за январь 2025 года прибавили $3 млрд, что соответствует 34,5 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Драйвером были европейские фонды, тогда как в Северной Америке наблюдался отток.

На конец января стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $294,2 млрд за счет притока золота в ETF второй месяц подряд и роста цен. Это соответствует 3 тыс. 253,3 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:

РегионЯнварь, $ млнЯнварь, т
Северная Америка-499,4-5,9
Европа3 415,839,0
Азия57,10,3
другие регионы66,31,0
Итого3 039,734,5
World Gold Council WGC золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

Газ для Приднестровья будет поставлять венгерская MET

Три китайских телеком-оператора интегрировали в свои сервисы ИИ-модель DeepSeek

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });