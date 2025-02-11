В аэропорту Скотсдейла столкнулись два самолета, как минимум один человек погиб

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту Скотсдейла (штат Аризона), сообщает AZFamily.

По данным портала, два человека были доставлены в больницу, и, по крайней мере, одному человеку оказывалась медицинская помощь на взлетно-посадочной полосе.

По сведениям Федерального управления гражданской авиации США (FAA), "самолет Learjet 35A после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200, находившийся на взлетно-посадочной полосе".

В заявлении управления также говорится, что количество пассажиров в самолетах уточняется, FAA приостанавливает полеты в аэропорт.

В Скоттсдейле сообщили, что столкновение самолетов произошло около 14:30 по местному времени.

Местные СМИ сообщают, что на место происшествия было направлено более 30 пожарных подразделений.