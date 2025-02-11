Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Трамп ждет от Киева платы за помощь, ЦАХАЛ перевели в состояние "наивысшей готовности", в Аризоне столкнулись два самолета

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпосланник президента США Кит Келлог в ближайшие недели представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине, сообщило Bloomberg. По данным агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. Москву он посещать не планирует.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву. Подходящим вариантом он назвал редкоземельные металлы. "У них есть крайне богатая земля в плане редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей", - заявил Трамп в интервью Fox News.

- Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение ЦАХАЛ перейти в состояние "наивысшей готовности" из-за решения ХАМАС отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников. Об этом сообщила The Times of Israel.

- Власти Финляндии вызвали посла России Павла Кузнецова для выяснения обстоятельств предполагаемого нарушения воздушного пространства 7 февраля.

- Полиция задержала трех оппозиционеров на акции протеста в Тбилиси. Они пытались перекрыть автодвижение на проспекте Руставели. Среди задержанных один из лидеров партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили.

- В аэропорту Скотсдейла (штат Аризона) столкнулись два самолета, как минимум один человек погиб. По сведениям FAA, самолет Learjet 35A после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200. Количество пассажиров в самолетах уточняется.