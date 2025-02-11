Глава ЕК пообещала жесткий ответ на экспортные пошлины США на сталь и алюминий

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы ЕК.

Фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление о решении США ввести такие пошлины, отметив, что они нанесут вред бизнесу, а еще больше от них пострадают потребители.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю импортируемую сталь и алюминий. "Нашей стране важно иметь сталь и алюминий, произведенные на нашей территории. Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно, из каких стран", - сказал Трамп. Трансляцию вел телеканал Fox News.



