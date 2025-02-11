Michelin может ускорить инвестиции в американские мощности в ответ на угрозу пошлин

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, рассматривает возможность наращивания инвестиций в США на фоне угрозы введения пошлин Вашингтоном.

Компания может "пересмотреть приоритеты" и увеличить мощности своих американских предприятий, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на европейские товары, заявил Financial Times главный исполнительный директор компании Флоран Менего.

"Когда мы оцениваем наш план глобальных инвестиций, мы можем перенести вперед сроки реализации проектов в США и замедлить проекты в других регионах", - сказал Менего.

Растущие торговые противоречия создают сложности для промышленных компаний, таких как Michelin, которые зависят от глобальных цепочек поставок как в закупке сырья, так и в сбыте продукции, отмечает FT.

Michelin владеет 35 предприятиями в США и Канаде, выпускающими продукцию для местного рынка, однако закупает сырье и компоненты по всему миру.

По словам Менего, наращивание инвестиций в американские предприятия будет происходить в ущерб традиционной производственной базе Michelin в Европе. Это может вызывать сложности во Франции, где компания уже планирует закрыть два завода из 20.

Michelin не намерена спешить с принятием решений или резко менять стратегию и планирует дождаться большей ясности относительно влияния пошлин на бизнес компании - прежде чем принимать инвестиционные решения, подчеркнул Менего.