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Посадочный модуль Blue Ghost начал перелет к Луне

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Посадочный модуль Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace покинул орбиту Земли и начал перелет к Луне, сообщило NASA.

Запуск аппарата с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится 10 исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам.

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Транзит к Луне продлится четыре дня. Затем посадочный модуль будет находиться на орбите естественного спутника Земли 16 дней, после чего начнет снижение для посадки. Его активная работа на поверхности Луны вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Как сообщало ранее NASA, Blue Ghost должен совершить посадку на Луну 2 марта.

В рамках запуска ракета Falcon 9 также вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Он должен в апреле доставить на Луну мини-ровер.

NASA США
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