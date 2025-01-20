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Трамп объявил о планах высадки на Марс

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи пообещал организовать экспедицию американских астронавтов на Марс.

"Мы отправим наших астронавтов установить наш флаг на планете Марс", - заявил Трамп.

Во время первого президентского срока, в 2020 году, Трамп заверял, что "первой женщиной на Луне будет американка" и "первой страной, астронавты которой приземлятся на Марс, будет США". Он подчеркивал, что "самое лучшее" время для США только начинается, а впереди страну ждут "самые захватывающие годы".

Дональд Трамп США Марс
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