Путин обсудит с членами правительства проблемы диспансеризации населения

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 12 февраля проведёт в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Основная тема обсуждения - результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 г.

С докладом выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.

Также будут рассмотрены текущие вопросы, сообщила пресс-служба.