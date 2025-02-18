Диспансеризацию и профосмотры в 2024 прошли почти 75% россиян

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В 2024 году в России диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 82 млн взрослых и 27 млн детей, это почти 75% от населения страны, сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 млн взрослых, из них 42,5 млн - это трудоспособное население и 27 млн - дети. Это почти 75% населения РФ", - сказала она.

По ее данным, в результате удалось выявить у более чем 630 тысяч человек онкологические заболевания, 60% - на ранних стадиях. "Такую статистику раннего выявления в ходе диспансеризации и профосмотров мы фиксируем и по другим заболеваниям", - отметила Голикова.

В 2024 году охват профосмотрами детей превысил 97%. Только среди подростков за этот год заболевания были выявлены у 200 тысяч человек.

Вице-премьер напомнила, что с 2024 года в программе госгарантий впервые была предусмотрена возможность гражданам пройти диспансеризацию на рабочем месте. По итогам года почти миллион человек прошли диспансеризацию на рабочем месте, сказала она.

Вице-премьер также рассказала о диспансеризации ветеранов-участников СВО, которая проводится во внеочередном порядке. Эта работа выстраивается совместно с госфондом "Защитники Отечества". В прошлом году диспансеризацию демобилизованных участников СВО прошли 33 тысячи человек. 80% из них были взяты на диспансерное наблюдение, 13,5% - направлены на реабилитацию, чуть более 1% из них была оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

В прошлом году диспансеризацию прошли и 147 тысяч ветеранов Великой отечественной войны, добавила Голикова.