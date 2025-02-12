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Госдума рассмотрит законопроект об изменении правил проведения итоговой аттестации в 9-х классах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Государственная дума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) в пяти субъектах РФ.

Авторами проекта закона (820310-8) выступила большая группа депутатов от всех пяти думских фракций, в частности вице-спикеры Петр Толстой и Виктория Абрамченко.

В соответствии с нормами законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо будет успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам - "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено действующим законодательством.

"Пилотный проект коснется 5 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия - Алания. В случае если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить его по всей стране", - написал ранее в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств региональных и местных бюджетов.

Полномочием по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования, предусматривает проект закона. Они установят особенности учета результатов ГИА-9 и вступительных испытаний, принимая во внимание необходимость обеспечения прав поступающих в образовательные организации в родном регионе.

Законопроектом предлагается определять отдельно количество бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования (СПО) для лиц, завершивших обучение на территории субъекта, и отдельно для лиц, прибывших из других субъектов, чем гарантируется поступление на бюджет в родном регионе.

Таким образом, нормы законопроекта создадут правовую основу для реализации в 2025 году пилотного проекта, позволяющего учесть при поступлении в 10-й класс и в организации СПО потребности как обучающихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе, говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что целью таких изменений является существенное расширение возможностей получить среднее профессиональное образование.

Предполагается, что нормы закона вступят в силу со дня его официального опубликования и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Вячеслав Володин Виктория Абрамченко Северная Осетия
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