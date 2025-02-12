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MSCI включит акции Hyundai Motor India в расчет глобального индекса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - MSCI включит акции Hyundai Motor India в расчет глобального индекса MSCI Global Standard и удалит из него бумаги генерирующей Adani Green Energy, говорится в сообщении индексного провайдера.

Изменения вступят в силу после закрытия рынка 28 февраля.

Котировки акций Hyundai Motor India по итогам торгов в среду снизились на 1,5%.

Hyundai Motor India является индийским подразделением южнокорейской Hyundai Motor и вторым по величине производителем автомобилей в Индии после Maruti Suzuki India. Компания в октябре 2024 года провела IPO объемом около $3,3 млрд, которое стало крупнейшим в истории Индии.

В целом в рамках ежеквартального пересмотра MSCI добавила 23 акции в MSCI Global Standard и удалила 107, в том числе были включены бумаги восьми и исключены 20 китайских компаний. Доля индийских акций в индексе сократилась до 19% по сравнению с 19,8% в ноябре, в то время как китайских – поднялась до 27,1% с 26,8%.

MSCI Hyundai Motor India Adani Green Energy
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