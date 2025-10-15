Индийская "дочка" Hyundai Motor планирует инвестиции в $5 млрд к 2030 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Индийское подразделение Hyundai Motor планирует инвестировать в страну более $5 млрд в течение следующих пяти лет, чтобы сделать ее глобальным экспортным хабом для южнокорейского автопроизводителя, пишет The Wall Street Journal.

Hyundai Motor India намерена обеспечивать почти треть общего объема экспорта материнской компании к 2030 году, заявил главный исполнительный директор Hyundai Motor Хосе Муньос.

Общие инвестиции Hyundai Motor India в страну в период до конца 2030 года составят 450 млрд индийских рупий ($5,07 млрд), и она ставит целью получать выручку порядка 1 трлн рупий в год в этот период, сообщил Муньос.

"Мы намерены сделать Индию глобальным экспортным хабом, обеспечивающим 30% нашего экспорта", - отметил он.

Индийское подразделение Hyundai планирует выпускать 26 моделей автомобилей, в том числе семь новых, и намерено представить разработанный и спроектированный в стране электрический внедорожник к 2027 году.

Hyundai Motor India является вторым по величине производителем автомобилей в Индии после Maruti Suzuki India. Компания в октябре 2024 года провела IPO объемом около $3,3 млрд, которое стало крупнейшим в истории Индии.