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ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК в январе 2025 года снизила добычу нефти по сравнению с уровнем декабря на 121 тыс. баррелей в сутки и добывала 26,678 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Сокращение произошло в основном за счет Нигерии (-29 тыс. б/с), ОАЭ (-37 тыс. б/с), Ирана (-14 тыс б/с) и Венесуэлы (-17 тыс. б/с).

Ирак снизил добычу на 5 тыс. б/с, но превышал свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 120 тыс. б/с, производя в январе 3,999 млн б/с.

Всего страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в январе добывали 21,23 млн б/с, что на 110 тыс. б/с меньше, чем в декабре, но превышали свои обязательства на 113 тыс. б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+, в январе остались почти на том же уровне добычи - 13,95 млн б/с, и были на 365 тыс. б/с ниже уровня, разрешенного сделкой, в основном за счет Мексики (на 263 тыс. б/с меньше), Судана (-40 тыс. б/с) и Южного Судана (-65 тыс. б/с), а также Азербайджана (-67 тыс. б/с).

Казахстан, регулярно неисполняющий соглашение ОПЕК+, в январе увеличил добычу к декабрю на 73 тыс. б/с, превысив таким образом свои обязательства на 135 тыс. б/с.

Согласно данным, Россия в январе снизила производство на 27 тыс. б/с - до 8,98 млн б/с, исполнив свои обязательства на 100%.

Всего страны ОПЕК+ в январе добывали 35,175 млн б/с (на 105 тыс. б/с меньше, чем в декабре).

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:

Добыча дек 2024Добыча, янв 2025Изм-е дек/янвянв.25Отклонение от необх уровня
Алжир903895-8908-13
Конго2602601277-17
Экв.Гвинея6361-270-9
Габон236236117759
Ирак40043999-53880119
Кувейт24262412-142413-1
Нигерия15251495-291500-5
Саудовская Аравия89508937-138978-41
ОАЭ29702933-37291221
ОПЕК2133721228-10921115113
Азербайджан4844840551-67
Бахрейн1831820196-14
Бруней8785-2832
Казахстан14651538731403135
Малайзия352346-6401-55
Мексика15321490-421753-263
Оман75676147592
Россия90048977-278978-1
Судан2524-164-40
Южный Судан54595124-65
не-ОПЕК1394313947314312-365
ОПЕК+3528035175-10535427-252
0
Иран32933280-14
Ливия1260127717
Венесуэла910892-17
ОПЕК (12 стран)2680026678-122

ОПЕК Иран Азербайджан Казахстан ОАЭ нефть Нигерия
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