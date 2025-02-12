ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК в январе 2025 года снизила добычу нефти по сравнению с уровнем декабря на 121 тыс. баррелей в сутки и добывала 26,678 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Сокращение произошло в основном за счет Нигерии (-29 тыс. б/с), ОАЭ (-37 тыс. б/с), Ирана (-14 тыс б/с) и Венесуэлы (-17 тыс. б/с).
Ирак снизил добычу на 5 тыс. б/с, но превышал свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 120 тыс. б/с, производя в январе 3,999 млн б/с.
Всего страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в январе добывали 21,23 млн б/с, что на 110 тыс. б/с меньше, чем в декабре, но превышали свои обязательства на 113 тыс. б/с.
Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+, в январе остались почти на том же уровне добычи - 13,95 млн б/с, и были на 365 тыс. б/с ниже уровня, разрешенного сделкой, в основном за счет Мексики (на 263 тыс. б/с меньше), Судана (-40 тыс. б/с) и Южного Судана (-65 тыс. б/с), а также Азербайджана (-67 тыс. б/с).
Казахстан, регулярно неисполняющий соглашение ОПЕК+, в январе увеличил добычу к декабрю на 73 тыс. б/с, превысив таким образом свои обязательства на 135 тыс. б/с.
Согласно данным, Россия в январе снизила производство на 27 тыс. б/с - до 8,98 млн б/с, исполнив свои обязательства на 100%.
Всего страны ОПЕК+ в январе добывали 35,175 млн б/с (на 105 тыс. б/с меньше, чем в декабре).
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:
|Добыча дек 2024
|Добыча, янв 2025
|Изм-е дек/янв
|янв.25
|Отклонение от необх уровня
|Алжир
|903
|895
|-8
|908
|-13
|Конго
|260
|260
|1
|277
|-17
|Экв.Гвинея
|63
|61
|-2
|70
|-9
|Габон
|236
|236
|1
|177
|59
|Ирак
|4004
|3999
|-5
|3880
|119
|Кувейт
|2426
|2412
|-14
|2413
|-1
|Нигерия
|1525
|1495
|-29
|1500
|-5
|Саудовская Аравия
|8950
|8937
|-13
|8978
|-41
|ОАЭ
|2970
|2933
|-37
|2912
|21
|ОПЕК
|21337
|21228
|-109
|21115
|113
|Азербайджан
|484
|484
|0
|551
|-67
|Бахрейн
|183
|182
|0
|196
|-14
|Бруней
|87
|85
|-2
|83
|2
|Казахстан
|1465
|1538
|73
|1403
|135
|Малайзия
|352
|346
|-6
|401
|-55
|Мексика
|1532
|1490
|-42
|1753
|-263
|Оман
|756
|761
|4
|759
|2
|Россия
|9004
|8977
|-27
|8978
|-1
|Судан
|25
|24
|-1
|64
|-40
|Южный Судан
|54
|59
|5
|124
|-65
|не-ОПЕК
|13943
|13947
|3
|14312
|-365
|ОПЕК+
|35280
|35175
|-105
|35427
|-252
|0
|Иран
|3293
|3280
|-14
|Ливия
|1260
|1277
|17
|Венесуэла
|910
|892
|-17
|ОПЕК (12 стран)
|26800
|26678
|-122