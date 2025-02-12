ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК в январе 2025 года снизила добычу нефти по сравнению с уровнем декабря на 121 тыс. баррелей в сутки и добывала 26,678 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Сокращение произошло в основном за счет Нигерии (-29 тыс. б/с), ОАЭ (-37 тыс. б/с), Ирана (-14 тыс б/с) и Венесуэлы (-17 тыс. б/с).

Ирак снизил добычу на 5 тыс. б/с, но превышал свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 120 тыс. б/с, производя в январе 3,999 млн б/с.

Всего страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в январе добывали 21,23 млн б/с, что на 110 тыс. б/с меньше, чем в декабре, но превышали свои обязательства на 113 тыс. б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+, в январе остались почти на том же уровне добычи - 13,95 млн б/с, и были на 365 тыс. б/с ниже уровня, разрешенного сделкой, в основном за счет Мексики (на 263 тыс. б/с меньше), Судана (-40 тыс. б/с) и Южного Судана (-65 тыс. б/с), а также Азербайджана (-67 тыс. б/с).

Казахстан, регулярно неисполняющий соглашение ОПЕК+, в январе увеличил добычу к декабрю на 73 тыс. б/с, превысив таким образом свои обязательства на 135 тыс. б/с.

Согласно данным, Россия в январе снизила производство на 27 тыс. б/с - до 8,98 млн б/с, исполнив свои обязательства на 100%.

Всего страны ОПЕК+ в январе добывали 35,175 млн б/с (на 105 тыс. б/с меньше, чем в декабре).

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с: