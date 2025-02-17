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Казахстан изменит график компенсаций для ОПЕК+ перепроизводства нефти

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев пообещал ОПЕК, что республика представит обновленный график компенсаций перепроизводства нефти в рамках соглашения, включающий январское невыполнение.

"Министр добавил, что Казахстан представит обновленный план компенсации, учитывающий как перепроизводство, так и невыполненные объемы компенсации в январе", - сообщило Минэнерго после переговоров Саткалиева с принцем Абдулазизом бен Салманом, председателем ОПЕК+ и министром энергетики Саудовской Аравии. В телефонной беседе также участвовал заместитель премьер-министра Российской Федерации и сопредседатель ОПЕК+ Александр Новак, а также генсекретарь ОПЕК Хайт Аль-Гаис.

Глава Минэнерго Казахстана подтвердил в беседе, что республика "по-прежнему полностью привержена своим обязательствам в рамках Соглашения ОПЕК+, включая механизм компенсации".

В этой же беседе Саткалиев сообщил, что Казахстан превысил квоту ОПЕК+ по добыче нефти в январе из-за запуска Проекта будущего расширения (ПБР) Тенгиза.

"Министр уточнил, что увеличение связано с началом добычи нефти на новом заводе третьего поколения (ЗТП) на нефтяном месторождении Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения. (...) Увеличение добычи стало результатом временного разового тестирования, проведенного после технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию новой перерабатывающей установки на месторождении Тенгиз", - сообщило Минэнерго.

В 2024 году Казахстан продлил в рамках сделки ОПЕК+ ограничения по добыче нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год. Однако в январе Казахстан превысил квоту ОПЕК+ на 32 тысячи б/с, добыв 1,5 млн б/с при квоте 1,468 млн б/с, по данным Platts, приведенным в обзоре S&P Global Commodity Insights.

24 января 2025 года ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО, оператор одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана - Тенгиза) сообщил о начале добычи в рамках проекта расширения. В результате по итогам января суточная добыча нефти на Тенгизе составила 870 тыс. баррелей, что на 45% выше среднего уровня 2024 года.

По данным ТШО, благодаря реализации проекта планируется увеличить общий объем добычи сырой нефти на Тенгизе на 12 млн тонн в год.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области. Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil (Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Александр Новак Казахстан Минэнерго ОПЕК Тенгиз Алмасадам Саткалиев Хайт Аль-Гаис
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