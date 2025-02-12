Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Михалу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии не прошел вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу, инициированный тремя оппозиционными партиями из шести представленных в высшем органе законодательной власти.

За предложение оппозиции проголосовали 28 парламентариев, депутаты от правящей коалиции не приняли участие в голосовании. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат. Для прохождения вотума недоверия оппозиции нужно было набрать не менее 51 голоса.

Оппозиция обвинила премьер-министра в том, что из-за резкого повышения фискальной нагрузки жители Эстонии заплатят в общей сложности более миллиарда евро новых налогов.

Премьеру вменяется в вину и то, что он лгал о своей роли в принятии решений о финансировании национального авиаперевозчика Nordica, впоследствии обанкротившегося.

Выступивший на заседании от имени оппозиции председатель партии "Отечество" Урмас Рейнсалу заявил, что "навязываемые обществу субсидируемые энергетические решения повлекут за собой высокие цены на электроэнергию и риски надежности поставок и энергетической безопасности для целого поколения".