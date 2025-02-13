В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Мюнхене автомобиль в группу людей, есть пострадавшие, сообщает АР со ссылкой на заявление городской полиции.

Точное количество пострадавших и их состояние полиция пока не раскрывает. Водитель задержан и "больше опасности не представляет". На месте проходит полицейская операция.

По предварительной информации Bayerischer Rundfunk, в результате наезда пострадали участники уличной акции. Источники Bild сообщают о 15 пострадавших.