Полиция Мюнхена сообщила о двух десятках пострадавших от наезда автомобиля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Мюнхене в результате наезда автомобиля на пешеходов на Дахауэр-штрассе травмы получили два десятка человек, по предварительным данным полиции города.

Пострадавшими занимаются медики. О степени тяжести полученных травм и о точном числе пострадавших полиция пока сообщить не может, но несколько человек серьезно пострадали.

Пострадали участники уличного митинга, который организует крупный профсоюз Ver.di, передает АР. Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что среди пострадавших есть дети. Мэр добавил, что глубоко шокирован случившимся.

Наезд на людей произошел примерно в 10:30 по местному времени (12:30 по Москве) на перекрестке. Ранее в полиции сообщали, что водитель задержан и угрозы больше не представляет. Полицейские также призывают очевидцев отозваться и передать видеозаписи или фотографии инцидента.

АР напоминает, что в городе усилены меры безопасности в преддверии трехдневной Мюнхенской конференции, которая начнется 14 февраля.